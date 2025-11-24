Επιστροφή «ενοικίου»: Περιορισμένη στήριξη, αυστηρά κριτήρια, αβέβαιη αποτελεσματικότητα

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες περί «γενναίας στήριξης» των ενοικιαστών μέσω της επιστροφής ενός ενοικίου ετησίως, το νέο μέτρο στεγαστικής πολιτικής δείχνει να μην ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της αγοράς και να στερείται ενός πιο ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού.

Το ζήτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο εμφανές αν ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, τα κράτη που επέλεξαν να ενισχύσουν αποκλειστικά τη ζήτηση -μέσω επιδοτήσεων ενοικίων ή στεγαστικών δανείων- χωρίς να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών, τελικά είδαν τις τιμές να εκτοξεύονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μέτρο με δημοσιονομικό κόστος που αγγίζει τα 230 εκατομμύρια ευρώ και με στόχο την ενίσχυση 948.000 νοικοκυριών – περίπου το 80% των ενοικιαστών της χώρας, αναμένεται να έχει «περιορισμένη» αποτελεσματικότητα.

Όταν οι αριθμοί δε βγαίνουν

Στην πράξη, το οικονομικό όφελος για κάθε δικαιούχο περιορίζεται κατά μέσο όρο στα 242 ευρώ ετησίως, δηλαδή το μέσο ποσό επιστροφής που προκύπτει για τους ενοικιαστές. Μάλιστα, αν κάποιος κάνει μια απλή διαίρεση του συνολικού δημοσιονομικού κόστους με τον αριθμό των νοικοκυριών που είχαν ανακοινωθεί, επιβεβαιώνεται ότι η μέση ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το ποσό. Κάτι που οδηγεί αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι είτε οι δικαιούχοι δε θα φτάσουν τελικά τους 948.000 όπως αρχικά αναφέρθηκε, είτε το δημοσιονομικό κόστος δε θα παραμείνει στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα 242 ευρώ απέχουν δραματικά από το ύψος ενός πραγματικού μηνιαίου μισθώματος και δε συνιστούν ουσιαστική στήριξη στο διαρκώς αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Δηλωμένα ενοίκια που δεν αντανακλούν την πραγματικότητα

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, η μέση δηλωμένη ετήσια δαπάνη για ενοίκιο ανέρχεται μόλις στα 3.048 ευρώ – περίπου 254 ευρώ τον μήνα. Το νούμερο αυτό δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τιμές της αγοράς και καταδεικνύει πιθανή εκτεταμένη υποδήλωση μισθωμάτων. Απαιτούνται άμεσες και στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων για να διασφαλιστεί η φορολογική δικαιοσύνη.

Ο πληθωρισμός στα ενοίκια συνεχίζει να καλπάζει

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στα ενοίκια έφτασε το 10,9% τον Σεπτέμβριο και το 8,9% τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση του κόστους στέγασης. Οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν ολοένα υψηλότερες επιβαρύνσεις χωρίς ουσιαστική προστασία.

«Επίδομα» χωρίς διαρθρωτικό χαρακτήρα

Το μέτρο παραμένει ένα απλό επίδομα χωρίς καμία διαρθρωτική προοπτική. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την ανοδική πορεία των ενοικίων – αντίθετα, ακόμη και μια αύξηση 10% αρκεί για να εξανεμίσει την όποια προσωρινή ανακούφιση. Παράλληλα, αποδυναμώνει τη θέση των ενοικιαστών απέναντι στους ιδιοκτήτες, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητά τους να εξασφαλίσουν χαμηλότερο μίσθωμα σε ενεργές μισθώσεις, σε ανανεώσεις ή στη σύναψη νέων συμβολαίων.

