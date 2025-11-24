Το “τέρας” της ακρίβειας κυνηγάει την κυβέρνηση – Συναγερμός και για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Τα καμπανάκια του υψηλού κόστους ζωής έχουν ηχήσει δυνατά στο Μέγαρο Μαξίμου μετά και τις τελευταίες τρεις ταυτόχρονες δημοσκοπήσεις, που ανέδειξαν την ακρίβεια ως πρώτο πρόβλημα των νοικοκυριών.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι πρώτης γραμμής κυβερνητικά στελέχη, αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τις τελευταίες εβδομάδες, “προμοτάρουν” συνεχώς τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται αρχής γενομένης από σήμερα, με …πρεμιέρα το επίδομα των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους (σ.σ με εισοδηματικά κριτήρια) και ευάλωτους, αλλά και το επίδομα που ισούται με ένα ενοίκιο, για όσους νοικιάζουν σπίτι, στο τέλος του μήνα.

Χθες, ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στο θέμα του επιδόματος στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφέροντας ότι αυτό θα δοθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, προσθέτοντας ωστόσο, ότι στις συντάξεις του Ιανουαρίου, οι φορολογούμενοι συνταξιούχοι θα δουν και μία μικρή αύξηση, ενώ όσοι έχουν προσωπική διαφορά, θα την δουν μειωμένη κατά 50%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ