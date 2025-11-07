Επιτέλους, Αυτοδιοίκηση: Ξεκάθαρο μήνυμα για ισχυρούς Δήμους, με περισσότερους πόρους και ξεκάθαρες αρμοδιότητες από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη

Ρεκόρ συμμετοχής στις εργασίες της δεύτερης ημέρας του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, στις θεματικές συνεδριάσεις που συζητούνται τα ζητήματα αιχμής που απασχολούν τους δήμους.

Οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή αιρετών από όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο της δεύτερης ημέρας, στο επίκεντρο του διαλόγου τέθηκαν τα δύο σημαντικότερα σήμερα θέματα που απασχολούν τους Δήμους. Τα Θεσμικά και Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα διοργανώθηκαν κι άλλες παράλληλες συνεδρίες με βασικά θέματα:

Κοινωνική πολιτική, Κοινωνική Συνοχή-Οικογένεια, Υγεία, Ισότητα

Περιβάλλον, Ενέργεια, Αγροτική Οικονομία

Νησιωτικότητα-Ορεινότητα και Τουριστική Ανάπτυξη

Προσφυγική Κρίση-Μεταναστευτικό

Λ. Κυρίζογλου . Η πρωτοφανής συμμετοχή των συνέδρων αποδεικνύει τη δύναμη της Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, υπογράμμισε ότι η πρωτοφανής συμμετοχή αποδεικνύει στην πράξη ποια Αυτοδιοίκηση επιδιώκουμε: ισχυρή, λειτουργική, αποτελεσματική και κοντά στον πολίτη. Ο κ. Κυρίζογλου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους συνέδρους για την ενεργή τους παρουσία και συμβολή στον διάλογο.

Τα θεσμικά ζητήματα αντικείμενο ειδικής συνεδρίας

Γρ. Κωνσταντέλλος: Επιτακτική ανάγκη η θεσμική θωράκιση των δήμων και η αύξηση της χρηματοδότησης τους.

Η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της οικονομικής και θεσμικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδείχθηκε, μετά την κεντρική εισήγηση του Προέδρου στη χθεσινή πρώτη ημέρα του Συνεδρίου και σήμερα, με την τοποθέτησή του Α’ Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.

Η. Κυρμανίδης: Νέο μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για αποτελεσματικότερους δήμους.

Ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας της ΚΕΔΕ Ηλίας Κυρμανίδης αναφέρθηκε στην Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση είναι η μετάβαση από το «ποιος φταίει» στο «ποιος κάνει τι, πότε και με τι πόρους». Είναι το συμβόλαιο ειλικρίνειας με τον πολίτη.

Θ. Μαμάκος: Οι Ψηφιακοί Δήμοι μας επιτρέπουν να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες με μεγαλύτερη διαφάνεια.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ Θανάσης Μαμάκος παρουσίασε την πρόοδο που έχει γίνει όσον αφορά την ψηφιακή λειτουργία των δήμων.

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται για επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

Στην ίδια θεματική ενότητα ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Smart Cities, ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα ψηφιακά εργαλεία που ήδη αξιοποιούνται προς όφελος της αυτοδιοίκησης και των πολιτών. Σε σχέση με τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ., θέμα στο οποίο η ΚΕΔΕ έχει επισημάνει ότι τα αντίστοιχα έσοδα πρέπει να αποδίδονται στους Δήμους, ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν αποσκοπεί σε αφαίρεση εσόδων από τους Δήμους, αλλά στη διασφάλιση ότι θα λαμβάνουν τα έσοδα που δικαιούνται.

Παρεμβαίνοντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε ότι η ΚΕΔΕ εξέφρασε τη διαφωνία της για τη διακοπή λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Σε ό,τι αφορά τις Πολεοδομίες, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση δεν προτίθεται να παραχωρήσει αρμοδιότητες. Επιπλέον τόνισε και την ομόφωνη αντίθεση Του ΔΣ της ΚΕΔΕ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τις κλήσεις του Κ.Ο.Κ.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος τόνισε ότι τα τελευταία 6 χρόνια στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχουν γίνει άλματα στην ανάπτυξη εφαρμογών που διευκολύνουν τους πολίτες. Η στήριξη του Υπουργείου προς τους ΟΤΑ υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, στο πλαίσιο της παρέμβασής της, υπογράμμισε ότι την τελευταία εξαετία έχουν εγκριθεί χιλιάδες προσλήψεις σε Δήμους και δημοτικούς φορείς. Τόνισε δε ότι για κάθε αίτημα που αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες, το Υπουργείο θα ανταποκρίνεται θετικά και άμεσα, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣ κ. Νάσος Μπαλέρμπας σε παρέμβασή του τόνισε ότι οι Δήμοι πρέπει να θωρακιστούν έναντι κυβερνοεπιθέσεων καθώς και να θωρακίσουν τα προσωπικά δεδομένα των μητρώων πολιτών, τονίζοντας ότι το ΥΠΕΣ είναι δίπλα σε όποιον χρειαστεί βοήθεια.

Περισσότερα χρήματα στους Δήμους,

για καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες

Στην ενότητα για τα Οικονομικά της Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ, Γιάννης Μουράτογλου επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένει βασικός πυλώνας παροχής υπηρεσιών και τοπικής ανάπτυξης, όμως λειτουργεί σε περιβάλλον περιορισμένων πόρων και αυξημένων λειτουργικών επιβαρύνσεων.

Τόνισε ότι σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, οι Δήμοι δικαιούνται πάνω από 8,1 δισ. €., αλλά η πραγματική απόδοση είναι περίπου 2,7 δισ. €, με διαφορά 5,4 δισ. €, λόγω του ανώτατου πλαφόν χρηματοδότησης που παραμένει.

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕΔΕ διεκδικεί:

Πλήρη εφαρμογή του Ν. 3852/2010και κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών. Άρση του πλαφόνχρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ. Κάλυψη του ενεργειακού κόστουςτων Δήμων και των ΔΕΥΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων. Ταχύτερη εκταμίευσηαπό το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Άμεση απόδοση πόρων από διάφορα τέλη (Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, επί των ακαθαρίστων εσόδων, ανθεκτικότητας, κλπ).

Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Αντώνης Τρίτσης ΙΙ με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση.

με έμφαση στην ανθεκτικότητα, την ενέργεια και την ψηφιακή μετάβαση. ΣΔΙΤ , Πράσινα Ομόλογα , ΕΣΠΑ 2021–2027 , Ταμείο Ανάκαμψης .

, , , . Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δήμωνγια υποδομές και αστικές αναπλάσεις, με συνδυασμό κρατικών, ίδιων και τραπεζικών πόρων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Σάββας Χιονίδης στην ενότητα για τα οικονομικά δεδομένα επισήμανε μεταξύ άλλων, ότι το κρίσιμο σημείο είναι η ορθή διαχείριση των πόρων που δεν είναι ατελείωτοι. Παρουσίασε μεταξύ άλλων τα συγκεντρωτικά στοιχεία των χρηματοδοτήσεων για αναπτυξιακά προγράμματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσθεσε επίσης, ότι πρέπει η Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τον πρώτο ρόλο και αναφέρθηκε σε θεσμικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν ως προς την επιτάχυνση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.

Η διαχείριση των υδάτων και το νέο μοντέλο για την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων, στην ατζέντα του Συνεδρίου

Δύο ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αναδείχθηκαν στην ειδική συνεδρίαση που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου τόνισε πως για την ΚΕΔΕ είναι αδιαπραγμάτευτο ότι πρέπει το νερό να παραμείνει δημόσιο αγαθό. Επισήμανε πως αποτελεί θετική εξέλιξη η εξαγγελία της κυβέρνησης ότι οι δήμοι θα εξακολουθήσουν μέσω των ΔΕΥΑ να διαχειρίζονται τα νερά τους, καθώς και τη δέσμευση ότι θα δοθεί ενίσχυση ύψους 200 εκ. ευρώ για να καλυφθούν υποχρεώσεις τους.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων τόνισε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η ανακύκλωση καθώς και να διασφαλιστεί πως όποιο μοντέλο επιλεγεί, το κόστος δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τους πολίτες.

Ο κ. Νικόλαος Ταγαράς, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας ανέφερε για τις ΥΔΟΜ ότι δεν έχουν την πρόθεση να αφαιρέσουν καμία αρμοδιότητα, αλλά επιθυμούν να βρουν διέξοδο στο πρόβλημα που υπάρχει με ταχύτητα και προανήγγειλε ότι θα γίνει επόμενη σχετική συζήτηση με την ΚΕΔΕ.

Ο Νικόλαος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας επισήμανε ότι «Προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο σχήμα ώστε η ενέργεια των ΑΠΕ να μπορεί να περνάει στα ευάλωτα νοικοκυριά» και εν συνεχεία ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων τόνισε ότι «Είμαστε εδώ να λύνουμε και μεγάλα προβλήματα, αλλά και μικρά. Θέλουμε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση, την οποία έχουμε σε συντριπτικά μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να την εμβαθύνουμε.»

Ο Κ. Ζέρβας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, παρουσίασε τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των υδάτων, της ανακύκλωσης και των αποβλήτων, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των Δήμων, τόσο σε πόρους όσο και σε αρμοδιότητες. Τόνισε ότι, παρά τη σημαντική εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι Δήμοι σε κρίσιμους τομείς, παραμένουν σοβαρές ελλείψεις σε χρηματοδότηση, στελέχωση και σύγχρονες υποδομές.

Η Πρόκληση της Εποχής: Λειψυδρία, Απώλειες Δικτύων, Πλημμύρες

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και Δημοτικός Σύμβουλος Δομοκού, Δ. Τζιαχρήστας, στο πλαίσιο της συζήτησης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες δράσεις σε όλες τις βαθμίδες της Διοίκησης. Τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις στα υδατικά συστήματα:

Λειψυδρία σε νησιωτικές και ορεινές αγροτικές περιοχές

Απώλειες άνω του 40% σε δίκτυα ύδρευσης πολλών Δήμων

Πλημμυρικά φαινόμενα που απειλούν υποδομές

Αστική υπερθέρμανση και υποβάθμιση οικοσυστημάτων

«Το νερό δεν είναι δεδομένο. Είναι πόρος κρίσιμος για την επιβίωση των κοινοτήτων μας, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνική συνοχή», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων, Μ. Κοκοσάλης, απηύθυνε κάλεσμα για ενότητα και παραγωγική συνεργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των Δήμων και την καθημερινότητα των πολιτών.

Προτεραιότητα η δημιουργία ισχυρού τοπικού κοινωνικού κράτους με κυρίαρχο ρόλο των Δήμων

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δ. Καφαντάρης στην εισήγηση για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής επισήμανε ότι τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής βρίσκονται ψηλά στην ατζεντα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε ως αυτοδιοίκηση προτεραιότητα:

Στην στήριξη της καθημερινότητας των εργαζόμενων οικογενειών, μέσα από τη λειτουργία δημοτικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών.

Στη φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Στη δημογραφική γήρανση της χώρας.

Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις πολιτικές πρόληψης.

Στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μέσα από την υλοποίηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και υποδομών για την διευκόλυνση της καθημερινότητας και της ισότιμης πρόσβασης των συμπολιτών με αναπηρία.

Στην υλοποίηση πολιτικών ισότητας.

Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης για την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τις φυσικές καταστροφές

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ, Β. Σιώμος υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησης για τις δράσεις πολιτικής προστασίας, τονίζοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται σύγχρονα εργαλεία και πόρους για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξανόμενες προκλήσεις.

Ανέδειξε την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός ενιαίου, εθνικού σχεδίου πολιτικής προστασίας, με ταυτόχρονη εξειδίκευση του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, ώστε κάθε Δήμος να μπορεί να εφαρμόζει άμεσα και αποτελεσματικά τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων.

Πρότεινε την εκπόνηση πολυετούς ειδικού προγράμματος ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την καθιέρωση εκπαιδευτικών δράσεων και ασκήσεων ετοιμότητας σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή πολιτών, τοπικών φορέων και υπηρεσιών.

Απαιτείται άσκηση σοβαρών πολιτικών για την ορεινότητα

Το Συνέδριο της ΚΕΔΕ απασχόλησε και το ζήτημα της ενίσχυσης των ορεινών Δήμων. Προτάθηκε από την αρμόδια επιτροπή η εκπόνηση κι εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των μικρών ορεινών δήμων , καθώς και ένα ολοκληρωμένο πλάνο πολιτικών που αφορούν την καθημερινή λειτουργία των συγκεκριμένων δήμων και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των κατοίκων τους.

Η παραβατικότητα των νέων απασχόλησε το Συνέδριο της ΚΕΔΕ

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας των Νέων, Μ. Καραμαλακης παρουσίασε την έρευνα που εκπονήθηκε από το ΙΤΑ κι αφορά την παραβατικότητα των νέων. Με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων τόνισε μεταξύ άλλων ότι η βία και η παραβατικότητα των νέων δεν είναι μια ακόμη στατιστική. Είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας. Η απάντηση δεν είναι μόνο καταστολή, ούτε μόνο πρόληψη. Είναι συνδυασμός πολιτικών με επίκεντρο το παιδί και την κοινότητα.

«Η Στρατηγική που προτείνουμε μας δίνει το πλαίσιο. Ο κάθε Δήμος μπορεί να δώσει την πράξη. Με σύνεση, με επιμονή, με συνεργασίες που παράγουν αποτέλεσμα.»

Στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου. Στην ομιλία του μίλησε για εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Αυτοδιοίκηση, η οποία όπως υποστήριξε «αντανακλάται στην οικονομική ασφυξία των Δήμων και στα τεράστια ελλείμματα στο προσωπικό τους». Απευθυνόμενος στους συνέδρους υποστήριξε ότι «σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία, απολύτως σωστά, θα έπρεπε το 2025 οι ΟΤΑ να επιχορηγηθούν με 8.193 δισ. ευρώ. Αντί γι΄ αυτά πήραν 2.551 δισ.».