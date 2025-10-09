Έρχεται νέα e – πλατφόρμα για την καταγραφή όλων των οχημάτων

Με μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα θα επιχειρήσει η κυβέρνηση να βάλει τάξη στο χάος που επικρατεί στο χώρο της κυκλοφορίας οχημάτων στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί φορείς χωρίς την απαραίτητη διαλειτουργικότητα (ΑΑΔΕ, ΚΤΕΟ, κλπ.), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ακόμα και τον ακριβή αριθμό των οχημάτων, σύμφωνα με το ertnews.

Θα πρόκειται ουσιαστικά για ένα Ψηφιακό Μητρώο, μέσα από το οποίο θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση όλων των οχημάτων στη χώρα: νόμιμων, ανασφάλιστων, με πληρωμένα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αν πέρασαν από ΚΤΕΟ, εάν βρίσκονται σε αδράνεια ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα συγκεντρωθούν και θα ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα σε διάφορους φορείς στοιχεία για τα οχήματα, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση. Σήμερα, η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ξεχωριστών βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης, των ΚΤΕΟ, των ασφαλιστικών εταιρειών, του Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη.

