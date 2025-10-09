Ηλεκτρονικές πληρωμές: Για ποιες δαπάνες παρατείνεται η έκπτωση 30% στο εισόδημα και το 2026

Με το σχέδιο νόμου του Προϋπολογισμού 2026 το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση σήμερα (08.10.2025) παρατείνεται για το φορολογικό έτος 2026 το κίνητρο των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς παρέχεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσού ίσο με το 30% συγκεκριμένων δαπανών που εξοφλούνται με κάρτα ή e-banking.

Τα κίνητρα ηλεκτρονικών πληρωμών ισχύουν ήδη για τα φορολογικά έτη 2022-2025 και πλέον επεκτείνονται ρητά και στο 2026. Παράλληλα, το ίδιο άρθρο ορίζει ποιες κατηγορίες δαπανών «μετρούν» τόσο για την έκπτωση όσο και για την κάλυψη του ελάχιστου ορίου δαπανών με e-συναλλαγές.