Φορολογία ακινήτων: Τρεις νέες αλλαγές που θα ψηφιστούν τον Οκτώβριο 2025

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχωρά σε τρεις σημαντικές αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο φορολογικών απαλλαγών για τους ιδιοκτήτες που προχωρούν σε μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά ενοικίων, ιδιαίτερα στις μισθώσεις διάρκειας άνω των έξι μηνών, χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι τροποποιήσεις που προωθούνται αφορούν τη βελτίωση της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για έσοδα από ενοίκια σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

1. Επέκταση επιφάνειας για πολύτεκνες οικογένειες

Το ισχύον όριο των 120 τ.μ. αυξάνεται στην περίπτωση που το ακίνητο μισθώνεται σε οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά. Έτσι, για παράδειγμα, ιδιοκτήτης κατοικίας 140 τ.μ. που τη νοικιάζει σε τρίτεκνη οικογένεια, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια επί τρία έτη.

