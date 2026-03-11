Τελευταία Νέα
Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων λόγω Μέσης Ανατολής

Έντονη ανησυχία ενόψει του νέου κύκλου ανατιμήσεων και ακρίβειας που αναμένεται το επόμενο διάστημα, εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, προκαλούν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκαν χθες.

Στο 2,7% ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός, από 2,5% που ήταν τον Ιανουάριο, ενώ ο πληθωρισμός τροφίμων άγγιξε το 5,2% και οι αυξήσεις στα ενοίκια τα 8,2%. Άλλη εστία πληθωριστικών πιέσεων ήταν η ένδυση και υπόδηση με άνοδο 10,1%, η οποία προκάλεσε εντύπωση, διότι πρόκειται για ένα μήνα εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα.

Το νέο πληθωριστικό κύμα που αναμένεται να προσβάλει και την Ελλάδα ως της εκτόξευσης των ενεργειακών τιμών, των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, των καθυστερήσεις στις θαλάσσιες μεταφορές και τα logistics, είναι βέβαιο πως θα παρασύρει κι άλλο προς τα πάνω τις τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα βασικά είδη.
