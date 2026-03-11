Ψωμί: Πόσο πιθανό είναι να ακριβύνει λόγω πολέμου – Το +2% τον Φεβρουάριο οφείλεται στο βιομηχανικό ψωμί λένε οι φούρνοι

Το νέο ενεργειακό σοκ, ως απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που αναμένεται να φέρει έναν ακόμη κύκλο ανατιμήσεων σε σειρά αγαθών φαίνεται να απειλεί και το ψωμί.

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από το ενεργειακό σοκ του 2022 -μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία-, όταν οι τιμές του ψωμιού αυξήθηκαν γύρω στο 30% κατά μέσο όρο αλλά και περισσότερο, ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα, δεν θα πρέπει να αποκλείεται νέα ανατίμηση. Προς το παρόν πάντως αυτό το σενάριο αποκλείεται από παράγοντες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι ψωμί και αρτοσκευάσματα εμφάνισαν αύξηση 2% στο καλάθι του πληθωρισμού για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειξαν σήμερα (10.3.2026) αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7%. Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι διατηρούν τις τιμές σταθερές. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες, η κατηγορία «ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας» δεν μετράει μόνο τις τιμές του ψωμιού στους φούρνους αλλά και τις τιμές του βιομηχανικού ψωμιού που πωλούν τα σούπερ μάρκετ όπως π.χ. το ψωμί σε φέτες, το ψωμί του τοστ κ.ο.κ..

