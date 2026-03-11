Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»

Για ένα νέο κύμα αύξησης του κόστους ζωής, θα πρέπει να προετοιμαστούν οι Ευρωπαίοι, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη αυξήσει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, με την τιμή του αργού πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι, αλλά ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι το βάρος για τα νοικοκυριά θα γίνει σύντομα αισθητό και στον διάδρομο των σούπερ μάρκετ.

Το πόσο βαθύ και διαρκές θα αποδειχθεί αυτό, εξαρτάται από τη διάρκεια της σύγκρουσης και από το πόσο γρήγορα μπορούν να ανακάμψουν οι γραμμές εφοδιασμού και οι οικονομίες.