Έρχεται νέος «κόφτης» στα ΚΤΕΟ –Τι αλλάζει για χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Στο στόχαστρο μπαίνουν οι ιδιοκτήτες diesel που έχουν πειραγμένο ή καταργημένο το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων.

Μια μεγάλη αλλαγή για τους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων ετοιμάζεται να περάσει στη Βουλή. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκληρώνει το νέο ερανιστικό νομοσχέδιο που για πρώτη φορά φέρνει υποχρεωτική μέτρηση μικροσωματιδίων στα ΚΤΕΟ. Το μέτρο αφορά κυρίως όσους έχουν πειράξει ή αφαιρέσει το DPF, με τη διαδικασία πλέον να γίνεται ξεκάθαρη και τις κυρώσεις ιδιαίτερα αυστηρές.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, κ. Κωνσταντίνου Βήκα, τόσο στο carandmotor.gr όσο και στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκάι, “Οδηγώντας με Ασφάλεια” στον Άρη Γαλανόπουλο (Ακούστε εδώ), η Ελλάδα περνάει σε ένα εντελώς νέο πλαίσιο τεχνικού ελέγχου.

Η μέχρι σήμερα μέτρηση θολερότητας «Κ» για τα diesel οχήματα καταργείται και αντικαθίσταται από προηγμένα συστήματα μέτρησης μικροσωματιδίων. Η νέα διαδικασία θα αφορά όλα τα ΙΧ και βαρέα οχήματα diesel προδιαγραφών Euro 5, Euro 6, Euro V και Euro VI.

Με τη ρύθμιση αυτή ανοίγει ο δρόμος για ελέγχους σε δύο επίπεδα, στα ΚΤΕΟ με νέο, υψηλής ακρίβειας εξοπλισμό αλλά και από τα μικτά κλιμάκια του υπουργείου σε ελέγχους στο δρόμου. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της παράνομης αφαίρεσης ή παραποίησης φίλτρων DPF, ένα φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις πανευρωπαϊκά, ειδικά σε επαγγελματικά οχήματα. Η ανεξέλεγκτη εκπομπή μικροσωματιδίων επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα και την υγεία των κατοίκων των πόλεων.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.carandmotor.gr/ πατώντας ΕΔΩ