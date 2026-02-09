Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση social media για παιδιά έως 15 ετών

Έτοιμη να προχωρήσει στον αποκλεισμό των ανηλίκων από τα κοινωνικά δίκτυα είναι και η ελληνική κυβέρνηση. Μετά την Αυστραλία, που έχει προχωρήσει σε ban των social media για τους ανηλίκους, και καθώς όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν την ίδια απόφαση, η Ελλάδα ετοιμάζει τη δική της παρέμβαση.

Βάσει του σχεδίου που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, στη χώρα μας η απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα θα είναι καθολική για τους νέους κάτω των 15 ετών, ενώ για τους κάτω των 18 θα προβλέπονται αυστηροί περιορισμοί, όπως το μπλοκάρισμα μηνυμάτων από αγνώστους και η απαγόρευση πρόσβασης από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί.

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, οι ανήλικοι στην Ελλάδα θα είναι σχεδόν αδύνατο να ξεγελάσουν τις συσκευές τους και να συνδεθούν, καθώς θα χρησιμοποιείται το εθνικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας (Kids Wallet) το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ 

