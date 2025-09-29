Φραγή στα κοινωνικά δίκτυα για ανήλικους κάτω των 15 ετών – Πέντε χιλιάδες παιδιά το χρόνο ζητούν βοήθεια από τη γραμμή στήριξης (video)

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας. Σχεδιάζεται η απαγόρευση πρόσβασης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η πλήρης απαγόρευση σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών να επισκέπτονται ιστοσελίδες online στοιχηματισμού και πλατφόρμες πώλησης καπνικών προϊόντων.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Γιώργος Κορμάς σημείωσε «Δεν πάει άλλο η κατάσταση πρέπει να παρθούν μέτρα». Αναφερόμενος σε ευρωπαϊκή έρευνα είπε «Σε έρευνα που έκανε ευρωπαϊκός οργανισμός διαπίστωσε ότι παιδία ηλικίας 8 με 12 ετών σε ποσοστό 84% έχουν έρθει σε επαφή με τα κοινωνικά δίκτυα. Και στις έρευνες που κάνουμε στο διαπιστώνουμε ότι το 75% των παιδιών από την ηλικία του δημοτικού μπαίνουν στα social media. Τα παιδία εκτίθενται σε ακατάλληλο και επιβλαβές περιεχόμενο πέφτουν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης, bullying και το χειρότερο υιοθετούν συμπεριφορές που βλέπουν στα κοινωνικά δίκτυα. Μπαίνοντας μάσα αντικαθιστούν το πρότυπο των γονιών που δεν είναι το σωστό. Παρατηρούμε παιδιά που δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και μελαγχολικά. Η είσοδος στα social media πρέπει να είναι θέμα των εταιρειών και να πιέζονται να μπλοκάρουν τα παιδιά».

Χαρακτηριστικό πως «4,5 με 5 χιλιάδες περιστατικά το χρόνο ζητούν βοήθεια από την γραμμή τα μισά έχουν εξάρτηση από το διαδίκτυο. Κάθε σχολείο ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης θα το βιώσει. Πρέπει να βοηθήσουμε και τους γονείς».

Προσπάθειες για να μπει όριο γίνεται πολύ καιρό όμως τα κέρδη των εταιρειών φαίνεται να «μπλοκάρουν» την κατάσταση «Η Ευρώπη προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να επιβάλει κανόνες όλο είναι θέμα πως διαχειρίζονται οι εταιρείες» τόνισε ο Γιώργος Κορμάς ενώ συμπλήρωσε «Το 50% του τζίρου τους είναι από πωλήσεις που κάνουν στα παιδιά. Οι εταιρείες θα χάσουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς και μιλάμε για κολοσσούς. Πρέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν στο πραγματικό κόσμο».