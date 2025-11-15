Έρχονται αλλαγές στα ψηφιακά φωτοαντίγραφα του δελτίου ταυτότητας

Αλλαγές στη διαδικασία τήρησης και χρήσης φωτοαντιγράφων δελτίων ταυτότητας προωθεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με το νομοσχέδιο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, οι συναλλαγές πολιτών με ιδιωτικούς φορείς -όπως τράπεζες- όπου απαιτείται φωτοαντίγραφο ταυτότητας, θα γίνονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά.

Ψηφιακό αντίγραφο ταυτότητας

Το άρθρο 30 προβλέπει ότι η υποβολή και έκδοση φωτοαντιγράφου θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr).

Η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, με αυθεντικοποίηση και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης μέσω SMS.

Για τη δημιουργία του ψηφιακού αντιγράφου απαιτούνται:

• Ο προσδιορισμός της διαδικασίας για την οποία ζητείται το αντίγραφο

• Αριθμός αίτησης

• Βασικά στοιχεία του πολίτη: αριθμός ταυτότητας, τα τρία πρώτα γράμματα ονόματος, επωνύμου και πατρωνύμου, έτος γέννησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ορθότητα των στοιχείων θα επαληθεύεται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Δελτίων Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

Περιεχόμενο και μορφή του ψηφιακού αντιγράφου

Το ψηφιακό αντίγραφο θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας:

• Αριθμό δελτίου, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο

• Ημερομηνία και τόπο γέννησης

• Αρχή και ημερομηνία έκδοσης

• Φωτογραφία κατόχου

Θα μπορεί να αποθηκεύεται ή να λαμβάνεται σε PDF, με μοναδικό αριθμό επαλήθευσης και QR code, και θα έχει πλήρη ισχύ φωτοαντιγράφου.

