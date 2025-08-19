Νέες εξετάσεις για τους 70χρονους -Τι αλλάζει στους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς

Μια ακόμη χώρα της Ευρώπης αυστηριοποιεί τα τεστ για τους οδηγούς άνω των 70 ετών, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της ικανότητάς τους για ασφαλή οδήγηση.

Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα που εδώ και χρόνια αρχές και θεσμοί προσπαθούν να δώσουν λύση είναι η ασφαλής προσαρμογή των ηλικιωμένων στους δρόμους.

Από την μια πλευρά, ολοένα και πληθαίνουν οι φωνές που καλούν ανεύθυνη την στάση των αρχών να μην επεμβαίνουν όταν βλέπουν πως ένας άνθρωπος που αρχίζει και χάνει μέρος των φυσικών τους ικανοτήτων συνεχίζει να οδηγάει ελευθέρα, ενώ από την άλλη το «ξήλωμα» των ηλικιωμένων από τους δρόμους γεννά σοβαρές ανησυχίες, αφού οι άνθρωποι αυτοί δεν θα έχουν ένα μέσο μετακίνησης που θα τους εξασφαλίζει πως θα μπορούν να κάνουν τα απαραίτητα (επισκέψεις σε ιατρεία, σούπερ μαρκετ, αγαπημένα πρόσωπα κ.ο.κ.).