Πολεοδομίες: Φεύγουν από τους δήμους, τι θα αλλάξει για τους πολίτες

Η μεταφορά των πολεοδομιών και συγκεκριμένα η έκδοση και ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών από τους δήμους στην Κτηματολόγιο Α.Ε. αποτελεί μία από τις τέσσερις εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης μέχρι το 2030, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ 2025.

Όπως ήδη είχε προαναγγελθεί από το φετινό καλοκαίρι, οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους. Πλέον θα εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε. (η αρχική σκέψη ήταν να περάσουν είτε στην αρμοδιότητα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε στις Περιφέρειες ενώ εξεταζόταν η δυνατότητα συγχωνεύσεων), μια μεταρρύθμιση η οποία αναμένεται να αλλάξει ριζικά το καθεστώς εξυπηρέτησης των πολιτών που ίσχυε μέχρι τώρα ενώ επιδίωξη είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να εξαλειφθεί το νοσηρό γραφειοκρατικό και συχνά «παράτυπο» καθεστώς που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες πολίτες.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «οι πολεοδομίες φεύγουν από τους δήμους και εντάσσονται στην Κτηματολόγιο Α.Ε., από εστίες εξυπηρετήσεων ή διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή», μια αλλαγή την οποία είχε προαναγγείλει κάποιους μήνες νωρίτερα όπου είχε δηλώσει ότι το σύστημα έχει φθάσει στα όριά του και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Αφορμή είχε σταθεί η αξιολόγηση των πολιτών για το Δημόσιο σύμφωνα με την οποία, καμία πολεοδομία δεν κατάφερε να «περάσει τη βάση» με την καλύτερη βαθμολογία που έλαβε Υ.ΔΟΜ. να είναι μόλις 4,9 στα 10. Η αλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική που αφορά στο χωροταξικό σχεδιασμό και το Κτηματολόγιο το οποίο αποκτά για πρώτη φορά η χώρα μας και όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης «θα επιτρέψει στον καθένα να ξέρει πού θα χτίσει, τι και με ποιους όρους, με βάση το ψηφιακό Κτηματολόγιο που το κράτος αποκτά για πρώτη φορά». Παράλληλα, επεσήμανε ότι όλα αυτά θα υλοποιηθούν «με οδηγό έναν χωροταξικό σχεδιασμό κάθε περιοχής, που θα αποτρέπει τις αυθαιρεσίες και την άναρχη δόμηση και με μοχλούς πολεοδομίες που, από -δυστυχώς- αρκετές φορές, εστίες εξυπηρετήσεων ή ακόμα και διαφθοράς, θα υπηρετούν την αληθινή τους αποστολή. Γι’ αυτό έχουμε πάρει τη δραστική απόφαση οι πολεοδομίες, ως προς το κομμάτι έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών, να φύγουν από τους Δήμους και να ενταχθούν οργανικά στην Κτηματολόγιο ΑΕ».

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ