Υγιής γήρανση: Πόσο καλά «στέκονται» οι 65χρονοι Ευρωπαίοι – Τι ισχύει για τους Έλληνες

Όσο το προσδόκιμο της ζωής αυξάνεται, ένα είναι το ερώτημα που παραμένει: πόσα από αυτά τα χρόνια θα είναι ποιοτικά;

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη Eurostat για το 2023 που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι οι πολίτες ζουν αρκετά σημαντικό αριθμό χρόνων χωρίς σοβαρούς περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αλλά με σημαντικές διαφορές ανά φύλο και χώρα.

Συγκεκριμένα, σε 17 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι γυναίκες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο υγιούς ζωής από τη γέννηση σε σύγκριση με τους άνδρες. Ωστόσο, οι άνδρες φαίνεται να περνούν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς περιορισμούς στις καθημερινές δραστηριότητες. Ειδικότερα, τα υγιή χρόνια ζωής από τη γέννηση ήταν κατά μέσο όρο 63,3 χρόνια για τις γυναίκες και 62,8 χρόνια για τους άνδρες.

