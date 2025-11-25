Έρευνα πληρωμών Intrum: Οι Έλληνες καταναλωτές παραμένουν οι πιο ζορισμένοι της Ευρώπης

Η νέα πανευρωπαϊκή Έκθεση Πληρωμών Καταναλωτών 2025 της Intrum, (European Consumer Payment Report – ECPR) έδειξε ότι οι Έλληνες έχουν βελτιώσει σημαντικά το οικονομικό τους προφίλ, αφού πέρασαν στο στρατόπεδο των «καλοπληρωτών». Το 67% των Eλλήνων καταναλωτών που συμμετείχαν στη φετινή έρευνα δηλώνουν ότι πληρώνουν εγκαίρως όλους τους λογαριασμούς τους – στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δόσεις ενυπόθηκων δανείων που διαχειρίζονται εταιρείες όπως η Ιntrum.

Πρόκειται για σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το 2023, όταν μόνο το 46% των Ελλήνων καταναλωτών κατάφερνε να πληρώσει εγκαίρως όλες του τις οφειλές. Παραμένει ωστόσο το χαμηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες είναι οι πλέον ζορισμένοι καταναλωτές-δανειολήπτες της Ευρώπης. Tα ευρήματα της έκθεσης της Intrum διαφέρουν σημαντικά από εκείνα της Εurostat, τα οποία ανεβάζουν τα νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 46% (έναντι 33% της ECPR).

Συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όχι για όλους

Η έρευνα πληρωμών της Intrum, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2025, σε δείγμα 20.000 καταναλωτών από 20 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Τα συμπεράσματά της, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία και βελτίωση του οικονομικού κλίματος σε σύγκριση με πέρυσι. Η ανάκαμψη όμως δεν διαχέεται ισόποσα.

