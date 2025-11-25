Ποιοι δεν το έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ και γιατί

Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ έμειναν προσωρινά περί τις 285.000 πολίτες, παρά το γεγονός ότι η καταβολή του ξεκίνησε από σήμερα για την πλειονότητα των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα χρήματα από τον ΕΦΚΑ και όχι από τον ΟΠΕΚΑ.

Πάντως, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.

