Ποιοι δεν το έλαβαν το επίδομα των 250 ευρώ και γιατί

Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ έμειναν προσωρινά περί τις 285.000 πολίτες, παρά το γεγονός ότι η καταβολή του ξεκίνησε από σήμερα για την πλειονότητα των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα χρήματα από τον ΕΦΚΑ και όχι από τον ΟΠΕΚΑ.
Πάντως, το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες μέσω του ΟΠΕΚΑ.
Όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Meganews, «για τους επιδοματούχους και ανασφάλιστους υπερήλικες που πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΑ, η πληρωμή τους θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή». Αυτό σημαίνει -επί της ουσίας- ότι τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη το απόγευμα (για όσους έχουν κάρτα και πάνε σε ΑΤΜ), ωστόσο τα χρήματα θα υπάρχουν στα γκισέ των τραπεζών από την Παρασκευή το πρωί.