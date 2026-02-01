Ερευνητές ανακαλύπτουν έναν γιγαντιαίο ωκεανό στο εσωτερικό της Γης

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης μπορεί να υπάρχει περισσότερο νερό από όλους τους ωκεανούς μαζί.

Δεν πρόκειται για υγρό στην επιφάνεια, αλλά για νερό εγκλωβισμένο μέσα σε ορυκτά, στο κατώτερο τμήμα του μανδύα της Γης. Σύμφωνα με νέες προσομοιώσεις, αυτή η περιοχή μπορεί να κρατά τεράστιες ποσότητες νερού για δισεκατομμύρια χρόνια, επηρεάζοντας έτσι τον παγκόσμιο κύκλο του με τρόπους που μέχρι τώρα δεν είχαμε υπολογίσει.

Bridgmanit: Το «μυστικό» ορυκτό

Το μυστικό βρίσκεται στις κρυσταλλικές δομές ορισμένων ορυκτών. Αυτά δεν αποθηκεύουν το νερό ως υγρό, αλλά ενσωματώνουν το νερό στη χημική τους δομή. Ιδιαίτερη σημασία έχει το Bridgmanit, που υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία, μπορεί να δεσμεύσει τεράστιες ποσότητες νερού, λειτουργώντας σαν φυσικός υπόγειος αποθηκευτικός χώρος.

Ίχνη από την πρώιμη Γη

Λίγο μετά τη δημιουργία του πλανήτη, ο μανδύας της Γης θα μπορούσε να περιείχε νερό σε όγκο ίσο με 1 έως 12 ωκεανούς. Μεγάλο μέρος αυτού, μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένο μέχρι σήμερα, προσφέροντας ενδείξεις για την πρώιμη ιστορία του πλανήτη.

Νέες προσομοιώσεις και αναθεώρηση της εικόνας της Γης

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο «Science» από την ομάδα της Dr. Wenhua Lu στο Ινστιτούτο Γεωχημείας Guangzhou, προσομοίωσε τις ακραίες συνθήκες βαθιά στο εσωτερικό της Γης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μανδύας παίζει έναν σημαντικότερο ρόλο στον παγκόσμιο κύκλο του νερού από ό,τι πιστεύαμε, αλλάζοντας τη γενική εικόνα για τη δομή και τη δυναμική του πλανήτη μας.

