ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Με αφορμή την ετήσια ειδική έκθεση του ΕΡΓΑΝΗ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα το 2025, το υπουργείο Εργασίας πανηγυρίζει ότι «έσπασε το φράγμα των 1500 ευρώ», για τον μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης.

Απομονώνοντας το στοιχείο αυτό, εκπρόσωποι της κυβέρνησης καυχιούνται ότι επιτεύχθη (έστω και κολοβός) ο στόχος που είχε θέσει για το 2027, τουλάχιστον ένα χρόνο νωρίτερα.

Το υπουργείο επίσης εστιάζει στο ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μετακινήθηκαν από τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια, ξεκολλώντας από το όριο των 1000 ευρώ μικτά.

Καταρχάς, ο πραγματικός (και όχι ο ονομαστικός) μέσος μισθός όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε.
Η αύξηση του μέσου μισθού πλήρους και μερικής απασχόλησης σε ονομαστικούς όρους περιορίζεται στο 1,5 %, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό του 2025, που διαμορφώθηκε στο 2,9%.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

