Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού ασκεί όπως είναι φυσικό πίεση και στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.

Πότε θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και για ποιους

Στην παρούσα φάση, η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών – μηχανισμός που έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010 – παραμένει ανενεργή αλλά η μέρα που θα χρειαστούν να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις δεν αργεί.

«Δεν προγραμματίζεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027»

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ξεκαθάρισε ότι δεν προγραμματίζεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027.

