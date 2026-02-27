Συνταξιοδότηση: Τα εύθραυστα ηλικιακά όρια ηλικίας και το προσδόκιμο ζωής

Τελευταία Νέα
Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις της χώρας. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων. Το βάρος που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού ασκεί όπως είναι φυσικό πίεση και στα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.

Πότε θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και για ποιους

Στην παρούσα φάση, η σύνδεση των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής άνω των 65 ετών – μηχανισμός που έχει θεσμοθετηθεί ήδη από το 2010 – παραμένει ανενεργή αλλά η μέρα που θα χρειαστούν να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις δεν αργεί.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, στο 9ο Αναπτυξιακό Συνέδριο, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ξεκαθάρισε ότι δεν προγραμματίζεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης το 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

