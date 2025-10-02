Εργασίες καθαρισμού σε πλήρη εξέλιξη στη Λακωνία – Υπεγράφη νέα σύμβαση για τον Ευρώτα από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεόδωρο Βερούτη

Την σύμβαση του έργου με τίτλο: «Καθαρισμός και Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Έργων Ποταμού Ευρώτα και Παρακείμενων Χειμάρρων Π.Ε. Λακωνίας», προϋπολογισμού 200.000,00€, υπέγραψε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο Διοικητήριο της Π.Ε. Λακωνίας, με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

Με την ως άνω εργολαβία προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού – αποκατάστασης υφιστάμενων τεχνικών έργων, συρματοκιβωτίων, στηθαίων αντιστήριξης γεφυρών, τα οποία βρίσκονται εντός της κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία του ποταμού Ευρώτα και παρακείμενων χειμάρρων της Π.Ε. Λακωνίας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης δήλωσε:

«Υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση ενός ακόμα έργου που θα ενισχύσει την αντιπλημμυρική θωράκιση της Π.Ε. Λακωνίας, ενόψει και της χειμερινής περιόδου 2025-2026. Το έργο αυτό, έρχεται να προστεθεί στις ενέργειες, που έχουν ήδη εκκινήσει από την Άνοιξη με έργα καθαρισμού ποταμού και χειμάρρων σε ολόκληρη τη Λακωνία, με τις προτεραιότητες που θέτει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για τις περιοχές παρέμβασης.

Ο Ευρώτας αποτελεί πηγή ζωής για τη Λακωνία, αλλά μπορεί να εγκυμονεί και σοβαρούς κινδύνους σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων. Με τις εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης έργων του ποταμού Ευρώτα και παρακείμενων χειμάρρων, που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Π.Ε. Λακωνίας παρεμβαίνουμε ουσιαστικά με απώτερο στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων, την εξασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων και την προστασία της ζωής των κατοίκων, των περιουσιών τους, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.»