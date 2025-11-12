ΕΣΕΕ για ακίνητα: Έρχεται παρέμβαση για να ανακοπεί το ύψος των μισθωμάτων στους επαγγελματικούς χώρους

Παρέμβαση, ώστε να ανακοπεί η συνεχής άνοδος του ύψους των μισθωμάτων των ακινήτων για επαγγελματικούς χώρους ετοιμάζει η ΕΣΕΕ.

Αυτό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και υπογραμμίζοντας ότι ο τζίρος των καταστημάτων παραμένει στάσιμος, ενώ τα λειτουργικά έξοδα (μεταξύ των οποίων και οι τιμές των ακινήτων) αυξάνονται συνεχώς. Ανέφερε πως τα υψηλά μισθώματα αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχονται οι ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπορικές επιχειρήσεις από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως τόνισε, θέλουμε ελεύθερο εμπόριο, αλλά με τίμιους και ίσους κανόνες για όλους:

ίδιους δασμούς για όποιον στέλνει προϊόντα σε ευρωπαϊκό έδαφος

τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφαλείας

ουσιαστικούς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών

