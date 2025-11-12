Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
12
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Share

Έντονο προβληματισμό εκφράζει ο επιχειρηματικός κόσμος αναφορικά με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ελληνική οικονομία. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν ολοένα υψηλότερο κόστος εργασίας, όμως η παραγωγή και η ανταγωνιστικότητα παραμένουν στάσιμες.

Τα στοιχεία της Eurostat, για το κόστος εργασίας είναι αποκαλυπτικά. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 9,7%, έναντι 3,6 % στην Ευρωζώνη. Οι δαπάνες εργασίας ανέρχονται σε 111 μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από τις περισσότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί μόλις στο 65 % του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το εργοδοτικό βάρος αυξάνεται ταχύτερα απ’ ό,τι η αποδοτικότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για επενδύσεις.

Οι Έλληνες εργάζονται περίπου 1.940 ώρες ετησίως, έναντι 1.520 στην ΕΕ-27

Οι Έλληνες εργάζονται περίπου 1.940 ώρες ετησίως, έναντι 1.520 στην ΕΕ-27. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή ανά ώρα εργασίας παραμένει σχεδόν 40 % χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το φαινόμενο αποδίδεται σε μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμίες, όπως είναι ο χαμηλός τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η περιορισμένη εξειδικευμένη κατάρτιση, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων και η μεγάλη εξάρτηση από κλάδους που εξαρτώνται από την εποχικότητα , όπως ο τουρισμός και το λιανεμπόριο.
διαβάστε το ρεπορτάζ του Α. Κλώσσα στο www.ot.gr πατώντας εδώ
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ