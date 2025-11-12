Ελληνική οικονομία: Δουλεύουμε πολύ, παράγουμε λίγο, κοστίζουμε ακριβά – Ο τριπλός εφιάλτης

Έντονο προβληματισμό εκφράζει ο επιχειρηματικός κόσμος αναφορικά με το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ελληνική οικονομία. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλον Ευρωπαίο, οι επιχειρήσεις καταβάλλουν ολοένα υψηλότερο κόστος εργασίας, όμως η παραγωγή και η ανταγωνιστικότητα παραμένουν στάσιμες.

Τα στοιχεία της Eurostat, για το κόστος εργασίας είναι αποκαλυπτικά. Σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 9,7%, έναντι 3,6 % στην Ευρωζώνη. Οι δαπάνες εργασίας ανέρχονται σε 111 μονάδες, επίπεδο υψηλότερο από τις περισσότερες οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας αντιστοιχεί μόλις στο 65 % του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Το αποτέλεσμα είναι ότι το εργοδοτικό βάρος αυξάνεται ταχύτερα απ’ ό,τι η αποδοτικότητα, περιορίζοντας τα περιθώρια για επενδύσεις.

Οι Έλληνες εργάζονται περίπου 1.940 ώρες ετησίως, έναντι 1.520 στην ΕΕ-27