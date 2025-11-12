Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τους μακροχρόνια άνεργους

Mπορεί η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός να καυχιώνται για το πόσο χαμηλά έχουν ρίξει τα επίσημα ποσοστά ανεργίας στη χώρα αλλά τα στοιχεία της Eurostat για άλλη μια φορά κατατάσσουν την Ελλάδα ψηλά στην κατάταξη με τους μακροχρόνια ανέργους στην ΕΕ.

Στις χώρες με τις περισσότερες περιφέρειες που έχουν τους περισσότερους μακροχρόνια ανέργους κατατάσσεται η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, την Κροατία και την Βουλγαρία, σύμφωνα με τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

• Οι αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας Ciudad de Melilla (16,3 %) και Ciudad de Ceuta (15,8 %) είχαν, μακράν, τα υψηλότερα ποσοστά

Όλη η χώρα έχει περιφέρειες με πάνω από 3% μακροχρόνια ανέργους (επί του εργατικού δυναμικού ηλικία 15 έως 74 ετών) εκτός από τα νησιά του Αιγαίου που είναι κάτω από αυτό το όριο, ενώ τέσσερις περιοχές ξεπερνούν το φράγμα του 7%:

– Ήπειρος 7%

– Δυτική Μακεδονία 7,2%

– Κεντρική Μακεδονία 7,7%

– Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 7,1%

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ