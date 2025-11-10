ΕΣΠΑ: Στην τελική ευθεία η επιδότηση για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Τρίτη, χωρίς όμως να αποκλείεται ότι θα δοθεί μια ακόμη παράταση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 156 εκατ. ευρώ για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Η επιχορήγηση ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και φτάνει τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μια από τις τρεις προηγούμενες χρήσης της επιχείρησης.

