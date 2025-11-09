Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ποια είναι τα πρόστιμα σε όσους καθυστερήσουν

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ είναι πλέον διαθέσιμα τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, με την προθεσμία εξόφλησης να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αν και τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, από φέτος τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο σύστημα προστίμων για όσους δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό. Οι επιβαρύνσεις φτάνουν από 25% έως και 100% του οφειλόμενου ποσού.

Κλιμακωτά πρόστιμα ανά μήνα

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, η καθυστέρηση στην πληρωμή των τελών επιφέρει κλιμακωτό πρόστιμο, ανάλογα με το πότε εξοφλείται η οφειλή:

Για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026 , το πρόστιμο ανέρχεται σε 25% επί του ποσού.

Για εξόφληση εντός Φεβρουαρίου 2026 , το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50% .

Από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά, το ποσό διπλασιάζεται.

