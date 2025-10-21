Νέος ΚΟΚ: Τι πραγματικά ισχύει για τα ψώνια στα καθίσματα, τον καφέ και τα χοντρά μπουφάν

Σε διευκρινίσεις για το τι πραγματικά προβλέπει ο νέος ΚΟΚ για την ασφάλεια στο τιμόνι προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Όπως αναφέρουν, για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τον καφέ ή το να πιει ο οδηγός καφέ, αλλά πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Επίσης δεν απαγορεύεται να βάλει κανείς ψώνια στα καθίσματα, αλλά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν είτε την οδήγηση, είτε την ορατότητα.

• Οδήγηση με χοντρό μπουφάν

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.

• Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο

Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.