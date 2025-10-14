Έτρεχε 5 χιλιόμετρα την ημέρα για ένα μήνα – Δείτε πώς το τρέξιμο μεταμόρφωσε το σώμα του

Μετά τον 28χρονο που περπάτησε 250 χιλιάδες βήματα μέσα σε μια βδομάδα, ακόμα ένας Βρετανός υπέβαλε το σώμα του σε μια ακραία πρόκληση. Ο Luke Longden, ο οποίος ζει κοντά στην πόλη Doncaster του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν πρωτάρης στο τρέξιμο μέχρι πρότινος. Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε να δοκιμάσει τα όριά του, τρέχοντας πέντε χιλιόμετρα κάθε μέρα επί ένα μήνα, για να διαπιστώσει εάν θα μπορούσε να εμπνεύσει και άλλους να ξεκινήσουν το τρέξιμο, βλέποντας τις εκπληκτικές αλλαγές στο σώμα του.

Πριν ξεκινήσει τον μήνα της πρόκλησης, το σώμα του φαίνεται ναι μεν αδύνατο, αλλά φαίνεται πως υπάρχει λίγο λίπος στην κοιλιά και λιγότερος όγκος στον θώρακα και στους ώμους. Αντίθετα, οι φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το «μετά» δείχνουν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Ο νεαρός άνδρας έχει πολύ πιο ανοιχτούς ώμους, πιο επίπεδη κοιλιά και εμφανώς περισσότερη μυϊκή μάζα στο στήθος και στα χέρια.