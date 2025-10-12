Τελευταία Νέα
Μήνυμα ζωής στην Καλαμάτα | «Οργανούληδες»: Μικροί & μεγάλοι μαθαίνουν για την αξία της αλληλεγγύης (video & pic’s)

Η Καλαμάτα γιόρτασε τη ζωή και την αλληλεγγύη, καθώς οι «Οργανούληδες», το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ήδη γνωρίσει περισσότερους από 30.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, στήθηκαν στην Κεντρική Πλατεία για να φέρουν μικρούς και μεγάλους σε επαφή με τη σημασία της δωρεάς οργάνων και τη δύναμη που έχει να σώζει ζωές.

Το προηγούμενο διήμερο, και, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, η πόλη γέμισε παιχνίδια, δημιουργικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και διασκέδαση.

 

