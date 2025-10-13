Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
13
Οκτώβριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Τι σημείωσε ο Ιωάννης Μπολέτης για την «Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων»που φιλοξένησε η Καλαμάτα και ποιό το αποτύπωμα των εκδηλώσεων (video)

Share

Ο Ιωάννης Μπολέτης, Καθηγητής Παθολογίας-Νεφρολογίας Ιατρική Σχολή ΕKΠΑ – Διευθυντής
Kλινικής Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού ΓΝΑ «Λαϊκό» και Πρόεδρος ΔΣ Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, καλεσμένος στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, μίλησε  για την την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων» που φιλοξένησε η Καλαμάτα, το ουσιαστικό αποτύπωμα όλων των εκδηλώσεων και δράσεων, αλλα και την σημασία της δωρεάς.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ