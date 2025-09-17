Τελευταία Νέα
Eurostat: Αύξηση 10,1% στο κόστος εργασίας στην Ελλάδα στο β’ τρίμηνο

Άνοδος της τάξης του 3,6% παρουσίασε το κόστος εργασίας στην ευρωζώνη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 3,6% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,0% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι υψηλότερες αυξήσεις στο ωρομίσθιο για το σύνολο της οικονομίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+13,4 %) και την Ουγγαρία (+11,0 %).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
