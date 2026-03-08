Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές σε νεόδμητες και παλαιότερες κατοικίες την περίοδο 2017-2025

Η εγχώρια κτηματαγορά συνέχισε και το 2025 την ανοδική της πορεία, επιβεβαιώνοντας ότι το «ράλι» είχε διαρθρωτική τάση με διάρκεια στον χρόνο, παρά τις εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς για αποκλιμάκωση του ρυθμού αυξήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μεταξύ του 2010 και του 2024 οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν συνολικά κατά περίπου 53%, βάσει του δείκτη τιμών κατοικιών (HPI – House price index), γεγονός που αποτυπώνει τη βαθιά και σταθερή άνοδο της αγοράς κατοικίας στην πλειονότητα των κρατών-μελών. Ωστόσο, η ελληνική αγορά εμφανίζει σαφώς ισχυρότερη δυναμική κατά την περίοδο που ακολούθησε το τέλος της κρίσης.

Άνοδος έως και 115%

Ειδικότερα, από το 2017, έτος που σηματοδότησε την έξοδο της αγοράς από την πολυετή ύφεση, έως και το 2025, οι τιμές πώλησης κατοικιών στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί σωρευτικά κατά τουλάχιστον 70%-83% σε πανελλαδικό επίπεδο, με τις μεγάλες αστικές αγορές να καταγράφουν ακόμη εντονότερη άνοδο. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, οι αυξήσεις φθάνουν σε πολλές περιπτώσεις το 90%-100%, ενώ σε επιμέρους περιοχές της Αττικής καταγράφονται σωρευτικές ανατιμήσεις που προσεγγίζουν ή και υπερβαίνουν το 115% σε ορίζοντα οκταετίας.

Αυτά, τουλάχιστον, προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για την πορεία των τιμών πώλησης κατοικιών 2017-2025 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και 9 πόλεις της περιφέρειας, αλλά και τους 7+1 λόγους ανόδου των αξιών σε αυτή την (σχεδόν) 10ετία.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπάκας, πρόεδρος του Δικτύου, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος επιβεβαιώνουν ότι η ανοδική πορεία των τιμών κατοικιών συνεχίστηκε και το 2025, αν και με ηπιότερους ρυθμούς σε σύγκριση με την περίοδο 2021–2023, γεγονός που υποδηλώνει σταδιακή ωρίμανση της αγοράς χωρίς, ωστόσο, ενδείξεις γενικευμένης διόρθωσης. Σε ετήσια βάση, οι τιμές αυξάνονται με ρυθμούς της τάξης του 7%-8% πανελλαδικά, έναντι διψήφιων ποσοστών τα προηγούμενα έτη, ενώ ειδικότερα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, στο γ’ τρίμηνο του 2025 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Αναλυτικότερα, οι τιμές των νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ των παλαιών κατά 8,5%, με διαφοροποιήσεις και σε γεωγραφικό επίπεδο, καθώς η αύξηση διαμορφώθηκε περίπου στο 6,6% στην Αθήνα και στο 9,6% στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ