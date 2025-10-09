Eurostat: Πρωταθλητές στην υπερεργασία οι Έλληνες

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει άλλον ένα νόμο που απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, η Eurostat δημοσιεύει άλλη μια στατιστική που δείχνει ότι ο Έλληνες είναι πρωταθλητές στην υπερεργασία.
Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράψαμε διπλάσια ποσοστά εργαζομένων που δούλεψαν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.
Αυτό όμως δεν είναι, από μόνο του, το πιο ανησυχητικό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουν την μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα στην Ευρώπη, και τους χαμηλότερους μισθούς σε αγοραστική δύναμη – ανά δεδουλευμένο ωρομίσθιο.
Εκείνο που αξίζει να μας προβληματίσει είναι ότι το οχτάωρο-πενθήμερο, τείνει να αποτελέσει παρελθόν. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην Ελλάδα (74,5%) δουλεύει πάνω από 40 ώρες την εβδομάδα – προφανώς με υπερωρίες ή σε δεύτερη και τρίτη δουλειά – για να τα βγάλει πέρα. Εκείνοι που δουλεύουν 30 ως 39 ώρες, κοντά δηλαδή στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 36 ωρών, είναι μόλις το 1,7%, έναντι 19% στην Ευρωζώνη. Αντιθέτως, το 35ωρο ως 39ωρο είναι ο κανόνας για περισσότερο από το ένα τρίτο των Δανών και των Γάλων εργαζομένων.
