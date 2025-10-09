Eurostat: Πρωταθλητές στην υπερεργασία οι Έλληνες

Ενώ η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ψηφίσει άλλον ένα νόμο που απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, η Eurostat δημοσιεύει άλλη μια στατιστική που δείχνει ότι ο Έλληνες είναι πρωταθλητές στην υπερεργασία.

Συγκεκριμένα, το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράψαμε διπλάσια ποσοστά εργαζομένων που δούλεψαν πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αυτό όμως δεν είναι, από μόνο του, το πιο ανησυχητικό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουν την μεγαλύτερη εργάσιμη εβδομάδα στην Ευρώπη, και τους χαμηλότερους μισθούς σε αγοραστική δύναμη – ανά δεδουλευμένο ωρομίσθιο.