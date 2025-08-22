Eurostat: Στην κορυφή της ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας, με το υψηλότερο ποσοστό όσων ξεπερνούν το 49ωρο

Διπλάσιο του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους εργαζόμενους με «παραπάνω ώρες» εβδομαδιαίως συγκεντρώνει η Ελλάδα, με 12,4% έναντι 6,6%. Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Πέμπτη η Eurostat.

Το 2024, το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ εργαζόταν πολλές ώρες, δηλαδή συνήθως 49 ή περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως στην κύρια εργασία τους. Αυτό το ποσοστό των εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8% το 2014 και 8,4% το 2019.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας (12,4%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (10,0%) και τη Γαλλία (9,9%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%).

