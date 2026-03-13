Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Μάρτιος
TOP
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα στοιχήματα παίρνουν «φωτιά» για τον Ακύλα -Η θέση της Ελλάδας μετά την παρουσίαση του video clip

Share

Μέσα στην πεντάδα «δίνουν» οι στοιχηματικές εταιρείες τον Aκύλα με το «Ferto», μία ημέρα μετά την παρουσίαση του video clip.

Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή και ποιες συμπληρώνουν τις πρώτες πέντε θέσεις;

Eurovision 2026: Σε ποια θέση τοποθετούν οι στοιχηματικές τον Aκύλα
Με απόδοση 9, η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση, μια ανάσα από τη Δανία, που είναι τρίτη με απόδοση 8. Πρώτη παραμένει η Φινλανδία με αποδόσεις 2.44 και 2.65. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία με απόδοση 6 και στην πέμπτη η Αυστραλία με απόδοση 12.

Χαμηλότερα βρίσκονται πλέον το Ισραήλ, η Σουηδία και η Ιταλία, χώρες οι οποίες πριν από δύο εβδομάδες ήταν μέσα στην πεντάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode