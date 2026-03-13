Eurovision 2026: Τα στοιχήματα παίρνουν «φωτιά» για τον Ακύλα -Η θέση της Ελλάδας μετά την παρουσίαση του video clip

Μέσα στην πεντάδα «δίνουν» οι στοιχηματικές εταιρείες τον Aκύλα με το «Ferto», μία ημέρα μετά την παρουσίαση του video clip.

Ποια χώρα βρίσκεται στην κορυφή και ποιες συμπληρώνουν τις πρώτες πέντε θέσεις;

Eurovision 2026: Σε ποια θέση τοποθετούν οι στοιχηματικές τον Aκύλα

Με απόδοση 9, η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση, μια ανάσα από τη Δανία, που είναι τρίτη με απόδοση 8. Πρώτη παραμένει η Φινλανδία με αποδόσεις 2.44 και 2.65. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία με απόδοση 6 και στην πέμπτη η Αυστραλία με απόδοση 12.

Χαμηλότερα βρίσκονται πλέον το Ισραήλ, η Σουηδία και η Ιταλία, χώρες οι οποίες πριν από δύο εβδομάδες ήταν μέσα στην πεντάδα.

