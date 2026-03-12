Αυτοί είναι οι 21 Έλληνες δισεκατομμυριούχοι της λίστας Forbes -Όλη η λίστα

Στους 21 ανέρχεται ο αριθμός των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων, που περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα του Forbes, με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

Στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ελλήνων, στην 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Forbes, βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα, με την οικογένεια να διαθέτει καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια, από την τραπεζική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο εκλιπών σύζυγός της Τζόζεφ Σάφρα.

Δεύτερη μεταξύ των Ελλήνων βρίσκεται η πλοιοκτήτρια Μαρία Αγγελικούση, η οποία κατατάσσεται στην 509η θέση της παγκόσμιας λίστας, με την περιουσία της να εκτιμάται στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 567η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με την περιουσία του να υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας ανέβει αρκετές θέσεις και τον τελευταίο χρόνο σημειώνοντας σημαντική αύξηση της περιουσίας του.

