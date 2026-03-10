Τελευταία Νέα
Akylas: Την Τετάρτη στη δημοσιότητα το βίντεο κλιπ του «Ferto» – Δείτε το τρέιλερ

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου η αγωνία τελειώνει καθώς θα κυκλοφορήσει το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει ο Akylas την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Το βιντεοκλίπ του «Ferto» από τον Akylas θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στις 09:00. Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα υποδεχτούν στο πλατό τον τραγουδιστή, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του κομματιού του και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube, στο κανάλι του διαγωνισμού της Eurovision.

Δείτε τα πρώτα πλάνα του βίντεο κλιπ:

Τη μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Ακύλας, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Ακύλας.

Πηγή: newsit.gr

