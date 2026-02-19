Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε νοθευμένα έλαια ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε νοθευμένα έλαια και τα εμπορεύονταν ως «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» στην Ελλάδα και τη Γερμανία. Στη δράση τους συμμετείχαν τρία άτομα, τα οποία και συνελήφθησαν. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά 2.125 λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα 600 λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες με την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», καθώς και 44 κενά μεταλλικά δοχεία, πλήθος χαρτοκιβωτίων και πωμάτων, ενώ κατασχέθηκε και ένα παλετοφόρο όχημα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των προϊόντων.

Η έρευνα αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση παραπλανούσε τους καταναλωτές, προσφέροντας νοθευμένο προϊόν με ψευδείς ενδείξεις ποιότητας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεις και εξαγωγές του προϊόντος. Η υπόθεση αυτή έρχεται να αναδείξει τους κινδύνους της νοθείας στον κλάδο του ελαιολάδου και τη σημασία της αυστηρής εποπτείας των προϊόντων διατροφής.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρασκεύαζαν νοθευμένα έλαια και τα εμπορεύονταν ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα και στη Γερμανία

Συνελήφθησαν -3- άτομα, μέλη της οργάνωσης

Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 2.125 λίτρα ελαίων εκ των οποίων τα 600 λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», -44- κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων, πλήθος χαρτοκιβωτίων, πλήθος πωμάτων καθώς και παλετοφόρο

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή, τυποποίηση και διακίνηση νοθευμένων ελαίων στην Ελλάδα και στη Γερμανία.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της Ημαθίας, αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -3- μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την ρύθμιση της αγοράς προϊόντων και την εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και της προστασίας των ζώων.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα δύο μέλη της οργάνωσης είχαν εγκαταστήσει και λειτουργούσαν σε αποθήκη εντός της οικίας τους, τουλάχιστον από τις αρχές του έτους 2020, εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης νοθευμένων ελαίων, ενώ το τρίτο μέλος, χρησιμοποιούσε έτερο χώρο ως αποθηκευτικό χώρο πρώτων υλών.

Στο εν λόγω εργαστήριο, μετέφεραν ηλιέλαιο, όπου το αποθήκευαν προσωρινά και με χρήση χρωστικών και αρωματικών ουσιών, δημιουργούσαν το τελικό προϊόν, με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσομοιάζει με ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, το τοποθετούσαν σε πλαστικούς και μεταλλικούς περιέκτες, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με ονομασίες προέλευσης περιοχές της Ελλάδας, γνωστές για την παραγωγή του ελαιολάδου και το πωλούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία.

Μάλιστα, όπως προέκυψε, τα τελευταία -6- χρόνια, τα μέλη της οργάνωσης διακίνησαν -600- τόνους νοθευμένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ενώ κατά τους -10- τελευταίους μήνες εξήγαγαν στη Γερμανία -81- τόνους νοθευμένο έλαιο, ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Εκτιμάται ότι, η συνολική ζημία σε βάρος των καταναλωτών ανέρχεται στα -3.400.000- ευρώ, ενώ η απώλεια εσόδων για την εθνική οικονομία από τους διαφυγόντες φόρους, ξεπερνά τις -440.000- ευρώ.

Μάλιστα, προκειμένου να παραπλανήσουν τους καταναλωτές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν φροντίσει να προμηθευτούν για την τυποποίηση των ελαίων μεταλλικούς περιέκτες που έφεραν ψευδώς ποιοτικά χαρακτηριστικά του «ελαιολάδου», καθώς και βραβεία ποιότητας, τόσο στην ελληνική, όσο και σε άλλες γλώσσες, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό την παραπλάνηση μεγάλου αριθμού καταναλωτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στις αποθήκες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2.125- λίτρα ελαίων, εκ των οποίων τα -600- λίτρα ήταν τυποποιημένα σε περιέκτες που ανέγραφαν «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο»,

-44- κενοί μεταλλικοί περιέκτες ελαίων,

πλήθος χαρτοκιβωτίων,

πλήθος πωμάτων,

παλετοφόρο,

διάφορα σύνεργα απαραίτητα για τη νόθευση των ελαίων,

χειρόγραφες σημειώσεις,

-17.750- ευρώ,

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και

αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης των ανωτέρω παράνομων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι, υπάλληλοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων έλαβαν δείγματα των κατασχεμένων ελαίων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εργαστηριακή εξέταση αυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο δράσεων για την πάταξη του φαινομένου της παρασκευής και διακίνησης νοθευμένων ελαίων, από τον Νοέμβριο του 2024 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, εξαρθρώθηκαν -6- εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποιούνταν στον τομέα αυτό, ενώ συνελήφθησαν -20- άτομα, με τον συνολικό αριθμό κατηγορουμένων να ανέρχεται σε -29- άτομα και τα κατασχεθέντα έλαια στα -42.170- λίτρα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για όμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.