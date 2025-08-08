Τελευταία Νέα
“Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους”: Εγκρίθηκαν οι οριστικοί πίνακες – 206 δικαιούχοι σύμφωνα με το ΥΠΕΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε τους τελικούς πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», που στηρίζει οικονομικά την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών νέων πολιτών. Το πρόγραμμα, στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση του οικιακού αποθέματος, δίνοντας έμφαση και στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Το πρόγραμμα δίνει παράλληλα, τη δυνατότητα επιχορήγησης για εργασίες ανακαίνισης, σε κατοικίες που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, με σκοπό την ολοκληρωμένη αναβάθμισή τους (ενεργειακή – λειτουργική -αισθητική).

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια:

Α. Εγκρίνουμε τους υπό στοιχεία «Ο.Π.Ε.-Κ.1-03» και «Ο.Π.Ε.-Κ.2.4-03» Οριστικούς Πίνακες Εγκεκριμένων αιτήσεων Μονοκατοικιών/Μεμονωμένων διαμερισμάτων, για συνολικά 206 δικαιούχους, οι οποίοι υποβλήθηκαν με το σχετικό 13.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 
