Γιατί οι ξενοδόχοι στρέφονται εναντίον της Booking και τη μηνύουν

Αντιμέτωπη με μία ομαδική αγωγή είναι η Booking, πίσω από την οποία είναι 10.000 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, τα οποία την κατηγορούν ότι χρησιμοποίησε την επιρροή της για να στρεβλώσει την αγορά σε βάρος τους για μια περίοδο 20 ετών.

Η Ένωση Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ στην Ευρώπη (Hotrec), η οποία εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της ΕΕ και έχει ασκήσει την αγωγή, πρόσφατα παρέτεινε έως τις 29 Αυγούστου την προθεσμία για την ένταξη των ξενοδόχων στην αγωγή, λόγω της υψηλής ζήτησης.

Η αγωγή κατά της Booking

Η αγωγή, που αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατατεθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό τομέα της φιλοξενίας, υποστηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων, συμπεριλαμβανομένης της βρετανικής, αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

