Ευλογιά αιγοπροβάτων: Ρεκόρ θανατώσεων το Σεπτέμβριο, έχουν φτάσει τις 327.868 – Όλα τα νέα μέτρα

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που αποφάσισε η κυβερνητική σύσκεψη που έγινε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον εκπρόσωπο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υιοθετούνται οι προτάσεις που υπέβαλε η Ομάδας Εργασίας για τη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία έχει συσταθεί από τις αρχές Αυγούστου, με απόφαση του ΥπΑΑΤ, Κώστα Τσιάρα και επικεφαλής της είναι ο ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.