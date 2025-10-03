Ευλογιά προβάτων: Σε κλοιό κρίσης η κτηνοτροφία – Πόσο κόστισε

Σχεδόν 500.000 παραγωγικά ζώα, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού πληθυσμού αιγοπροβάτων, έχουν χαθεί τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από την ευλογιά προβάτων και την πανώλη, με την οικονομική ζημιά να υπολογίζεται για κάθε ζώο που θανατώνεται σε 1.500 ευρώ.

Η αιγοπροβατοτροφία, που απασχολεί το 70% των Ελλήνων κτηνοτρόφων, βρίσκεται σε ιστορική κρίση, αντιμετωπίζοντας μία από τις πιο δύσκολες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται και την ανησυχία για το μέλλον να εντείνεται.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως ανακοίνωσαν, μέχρι τις αρχές του Νοεμβρίου είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πανελλαδικές κινητοποιήσεις «Η οικονομική ζημιά είναι τεράστια, καθώς κάθε ζώο που χάνεται σημαίνει απώλεια άνω των 1.500 ευρώ για την εθνική οικονομία, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις στη μεταποίηση, στις ζωοτροφές και στην τοπική οικονομία», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρης Μόσχος σε συνάντηση με δημοσιογράφους στην Αθήνα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων της Κρήτης.