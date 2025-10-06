Ανησυχία για την ελληνική φέτα λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Υπό τον κίνδυνο να πληρώσει βαρύ τίμημα από την εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων βρίσκεται η ελληνική φέτα, ενώ η συζήτηση περί εμβολιασμού των ζώων, απειλεί να προκαλέσει ντόμινο συνεπειών στην εξαγωγική δραστηριότητας του ΠΟΠ αυτού προϊόντος, θέτοντας σε αμφισβήτηση την πρόσβαση σε κρίσιμες αγορές, όπως επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), Χρήστος Αποστολόπουλος.

«Η χώρα μας κινδυνεύει να χάσει όχι μόνο πωλήσεις, αλλά μια εξαιρετικά δυναμική τροχιά εξωστρέφειας που χτίστηκε με κόπο», υπογραμμίζει και προσθέτει με αγωνία ότι «αν προχωρήσει ο εμβολιασμός των ζώων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, αγορές των τρίτων χωρών ενδέχεται να απαγορεύσουν την εισαγωγή ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων, οδηγώντας σε απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ».

Τα τελευταία πέντε χρόνια, όπως εξηγεί, η ζήτηση σε σημαντικές αγορές όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία, έχει εκτοξευτεί, με εξαγωγές που αγγίζουν πλέον τα 785 εκατ.ευρώ. Ωστόσο, όπως προσθέτει με έντονο προβληματισμό και ανησυχία, «η κατακόρυφη μείωση του ζωικού κεφαλαίου, που πλέον βρίσκεται σε μόλις 4% του αρχικού πληθυσμού, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο τις τρέχουσες πωλήσεις, αλλά και μια ολόκληρη δυναμική ανάπτυξης που κατέγραφε διψήφια ποσοστά αύξησης κάθε χρόνο».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ