Ξεπέρασαν τις 75.000 τον Οκτώβριο οι θανατώσεις ζώων από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Νέο μηνιαίο ρεκόρ παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στις θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς, σύμφωνα με σημερινή (4.11.2025) ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς ξεπέρασαν τις 75.000 τον περασμένο μήνα, ενώ από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις περιοχές όπου η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε έξαρση, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την Ελληνική Αστυνομία, τις Περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ