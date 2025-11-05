Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
5
Νοέμβριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ξεπέρασαν τις 75.000 τον Οκτώβριο οι θανατώσεις ζώων από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Share

Νέο μηνιαίο ρεκόρ παρατηρήθηκε τον Οκτώβριο του 2025 στις θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς, σύμφωνα με σημερινή (4.11.2025) ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της ευλογιάς ξεπέρασαν τις 75.000 τον περασμένο μήνα, ενώ από την έναρξη της ζωονόσου στις 20 Αυγούστου 2024 μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 403.925 αιγοπρόβατα.

Από τις 21 έως τις 31 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 2.711 έλεγχοι σε έξι Περιφέρειες της χώρας (Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ