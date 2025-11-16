Ευλογια στα αιγοπροβατα: Αυτό είναι το νέο μοντέλο διαχείρισης

Στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναφέρεται ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής».

Σύμφωνα με τον ΓΓ μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί συνολικά 408.595 ζώα, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.600 κρούσματα ευλογιάς σε περισσότερες από 2.050 εκτροφές αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ζητά από τους κτηνοτρόφους να τηρούν απαρέγκλιτα τα μέτρα βιοασφάλειας και να δηλώνουν άμεσα κάθε ύποπτο περιστατικό και να μην μετακινούν τα ζώα τους χωρίς επίσημη έγκριση. Επιπλέον, μιλάει για τα μέτρα πρόληψης που έχει η λάβει η χώρα μας για την αποτροπή της οζώδους δερματίτιδας στα βοοειδή.

