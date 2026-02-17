Η 116000 αποτελεί έναν κοινό αριθμό, που λειτουργεί από εθνικούς φορείς εξειδικευμένους για τη διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών, ενημέρωσης, υποστήριξης και παροχής πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη.

Εμπνευστής της κοινής Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος έχει βραβευθεί για αυτή την πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe).

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2008λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 είναι πάντα διαθέσιμη, στελεχωμένη με Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο με σκοπό την ολιστική στήριξη κάθε παιδιού.

Στόχος της Γραμμής 116000 είναι η δωρεάν υποστήριξη αγνοούμενων παιδιών και των οικογενειών τους, με κάθε δυνατό μέσο και υπηρεσία και η συνεργασία με τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές.

Το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Διασύνδεση με τον Ευρωπαϊκό αριθμό Βοήθειας 112

Μέγιστος χρόνος αναμονής 12sec

Υπερσύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα διασυνδεδεμένα πανελλαδικά

ΕMAAS – EuropeanAutomatedMissingAlertSystem για να εισαχθούν αυτόματα τα στοιχεία του αγνοούμενου ατόμου

ΣυστήματαAmber Alert & Missing Kid Alert

Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα Επικοινωνιών, Εξαφανίσεων και έκτακτων αναγκών

Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναγνωριστεί ως Εθνικό Κέντρο για την αντιμετώπιση φαινομένων εξαφάνισης και εκμετάλλευσης των παιδιών:

Συμμετέχει στο Global Missing Children’s Network – GMCN του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Center for Missing and Exploited Children) και

Αποτελεί έναν από τους πρώτους Οργανισμούς μέλη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Missing Children Europe), που υλοποίησαν την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 πανευρωπαϊκά

Το Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις Παιδιών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» το 2025:

Διαχειριστήκαμε 1 εξαφάνιση ανά μιάμιση ημέρα / Συνολικά 243 αιτήματα

Από τα παιδιά που αναζητήσαμε τα περισσότερα είναι κορίτσια, με ποσοστό περίπου 49% (82 κορίτσια εφηβικής ηλικίας)

Για 9 παιδιά ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός AmberAlertHellas

Για 136 παιδιά κοινοποιήθηκε η εξαφάνιση τους στα ΜΜΕ και τα SocialMedia

Για 1 παιδιά πραγματοποιήθηκε επικοινωνία και συνεργασία με τους Διεθνείς Συνεργάτες του Οργανισμού, καθώς απαιτούσαν διακρατικούς χειρισμούς

Για 6 παιδιά κινητοποιήθηκε η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με Εθελοντικές ομάδες

Η ανταπόκριση του Οργανισμού στις περιπτώσεις εξαφανίσεων παιδιών υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης κινητοποίησης όλων των διαθέσιμων μηχανισμών και εργαλείων για την προστασία και ασφάλειά τους, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και την κοινωνία.

Η χρήση αυτών των μέσων, σε συνδυασμό με τη συνεχή και στενή συνεργασία με τις Αρχές, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ερευνών, με στόχο τον όσο το δυνατόν ταχύτερο και ασφαλέστερο εντοπισμό των παιδιών.

*Η υπηρεσία διαθέτει Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση με σκορ 100%, το οποίο σημαίνει ότι λειτουργεί στο ανώτατο επίπεδο ποιότητας και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρότυπα.

Η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116000 λειτουργεί καθημερινά, σε 24ωρη βάση, παρέχοντας άμεση συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και συντονισμό με τις αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Για «Το Χαμόγελο Του Παιδιού» κάθε παιδί που εξαφανίζεται είναι ένα παιδί σε κίνδυνο.

Πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», Γραφείο Τύπου

Τηλ. 11040 (αστική χρέωση)

[email protected]