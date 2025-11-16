Ευτυχώς υπάρχει ο καναπές…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Ευτυχώς που θα έρθουν οι Αμερικάνικες εταιρείες να τρυπήσουν το βυθό μας , και ετσι θα πάρουμε πολύ φτηνά φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης και θα ζεσταθούμε ! Ευτυχώς που ο οίκος fitch αναβάθμισε την οικονομία της Ελλάδας και ετσι θα αγοράζουμε πολύ φτηνά και θα τρώμε μοσχάρι με 20 ευρο το κιλό ! Ευτυχώς που είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ξεφορτωθήκαμε όλα τα όπλα μας στην Ουκρανία να μην ψάχνουμε που θα πάνε τα παλιοσίδερα όταν θα αποστρατικοποιησουμε τα νησιά μας …! Ευτυχώς που ψαρεύουν οι Τούρκοι στα δικά μας νερά και μπορεί να φάμε κανένα φτηνό ψάρι γιατί οι δικοί μας παρακριβηνανε ..Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί που μας κυβερνάνε γιατί ελλείψει άλλης φωνής , δεν θα ψάχνουμε τι να ψηφίσουμε στις εκλογές !

Ευτυχώς που θα βγάλει βιβλίο ο Τσιπρας και θα παρα..μορφωθούμε ..Ευτυχώς να λέτε που ανήκουμε στην Ευρώπη και μπορούν να φύγουν άνετα τα παιδιά μας να πάνε εκεί για δουλειά ! Γιατί το θέμα ξεκαθάρισε ! Ευρώπη μόνο δουλειά, Ελλάδα μόνο διακοπές ! Ευτυχώς που αρπάξανε τα φράγκα του ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικά μας παιδιά να έχουν να τρώνε κάτι τώρα που μας κατάλαβαν οι κουτόφραγκοι ..Ευτυχώς αγοράσαμε τη Φεραρι γιατί μας ζητάγανε τη μάνα τους και τον πατέρα τους στα συνεργεία για το φιατακι μας ! Ευτυχώς που καταφέραμε και σπουδάσαμε τα παιδιά μας και κάνανε και μεταπτυχιακό στη μεταφορά πίτσας και καφέδων και έτσι γέμισε η Ελλάδα με παπάκια με κουτί ! Καλλίτερα παπάκι παρα το Μητσοτάκη ; Και τα δυο μόνιμα τα βλέπω πλέον…