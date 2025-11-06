“Μια είναι η ουσία, πέσαμε σε αφασία”

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Ελλάδα η πιο ωραία περιοχή του κόσμου για κλέφτες ,ληστές, μιζαδόρους , άρπαγες, καταχραστές και ότι άλλο παράνομο , παράλογο και ανώμαλο ! Γιατί ; Γιατί ότι και να γίνει σε αυτήν τη χώρα δεν τιμωρείται κανένας και τίποτε !

Όλα χύμα , όλα ζάχαρη που είπε και η υπουργαρα μας ! Μια κοινωνία που έχει εκπαιδευτεί , όχι απλώς να δέχεται το ανάποδο και το παράνομο, αλλα απλά να το θεωρεί σαν κάτι το φυσιολογικό σαν ένα μέρος της καθημερινότητας μας ! Και εδώ είναι το ζήτημα ; Το ζήτησε και το έχει αυτό ο λαός ; Όχι βέβαια ! Τον εκπαίδευσαν χρόνια τώρα να μάθει το παιχνίδι αυτό , όπως ο σκύλος που του πετάς το μπαλάκι και στο φέρνει πίσω…Όλα κανονικά για τον Έλληνα πλέον ! ΟΠΕΚΕΠΕ ; ελάτε μωρέ έφαγαν πέντε φράγκα τα δικά μας παιδιά ; οι άλλοι δεν τρώγανε; άλλωστε τα φράγκα από τους κουτόφραγκους τα αρπάξανε…. ! ΤΕΜΠΗ..

Έτυχε να γίνει , τι να κάνουμε τώρα ; η κακιά η ώρα ήταν …Ακρίβεια ..Καλή είναι να κόψουμε το πολύ φαΐ που έχουμε γίνει 800 κιλά αηδία ο καθένας ! Η ακρίβεια πολεμάει τη χοληστερίνη και τα τριγλυκεριδια , ο υπουργός δουλεύει για εμάς βρε χαζά … Είναι καταπληκτική η ευκολία που ο Έλληνας δικαιολογεί και ανέχεται τα πάντα ! Φυσικά παραδειγματίζεται και από την αντιπολίτευση που αποδέχεται τα πάντα και αυτή , για χάρη της καρέκλας της και απλά που και που μιλάει και λιγάκι να δικαιολογεί την ύπαρξη της στα μάτια του κόσμου … Ο ένας συμβιβασμένος σιγοντάρει τον άλλον και όλοι μαζί κάθονται σαν κότες για σφάξιμο η μάλλον σαν τα πρόβατα που τα θανατώνουν με ευκολία ..Φρεντο εσπρέσο να υπάρχει , κανένα τσιγαράκι , κανένα ζαναξ για πιο δύσκολα και όταν έρθουν εκλογές τότε τα σβήνουμε όλα και τους αγαπάμε από την αρχή ξανά όλους …Καραγκιοζο βγες από τη παράγκα θα πέσει να σε πλακώσει