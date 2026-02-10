Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Φεβρουάριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Φιλιατρά | Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στις εκδηλώσεις τιμής του Αγίου Χαραλάμπους

Share

Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους πιστών τιμήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στα Φιλιατρά η παντριφυλιακή εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου και προστάτη της πόλης, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Ο Περιφερειάρχης παρέστη στην πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου & Αγίου Χαραλάμπους Φιλιατρών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ.κ. Γεωργίου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ. Αντωνίου και Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους στις κεντρικές οδούς της πόλης, με τη συμμετοχή των τοπικών Αρχών, Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών συμβούλων, εκπροσώπων φορέων, συλλόγων, μαθητών και πλήθους κόσμου, ενώ στην πλατεία Δημαρχείου τελέστηκε εκτενής δέηση.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι «η πίστη και η παράδοση αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τις τοπικές μας κοινωνίες. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ενότητας, συλλογικότητας και τιμής στην ιστορία και την ταυτότητα των Φιλιατρών και ολόκληρης της Τριφυλίας».

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode