Φιλιατρά | Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στις εκδηλώσεις τιμής του Αγίου Χαραλάμπους

Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους πιστών τιμήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, στα Φιλιατρά η παντριφυλιακή εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, πολιούχου και προστάτη της πόλης, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Ο Περιφερειάρχης παρέστη στην πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου & Αγίου Χαραλάμπους Φιλιατρών, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ.κ. Γεωργίου και συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ.κ. Αντωνίου και Τριφυλίας και Ολυμπίας κ.κ. Χρυσοστόμου.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους στις κεντρικές οδούς της πόλης, με τη συμμετοχή των τοπικών Αρχών, Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών συμβούλων, εκπροσώπων φορέων, συλλόγων, μαθητών και πλήθους κόσμου, ενώ στην πλατεία Δημαρχείου τελέστηκε εκτενής δέηση.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός τόνισε ότι «η πίστη και η παράδοση αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς για τις τοπικές μας κοινωνίες. Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ενότητας, συλλογικότητας και τιμής στην ιστορία και την ταυτότητα των Φιλιατρών και ολόκληρης της Τριφυλίας».